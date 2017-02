A Empoli per sfatare un tabù che dura dal 2005: è da allora che la Lazio non vince in trasferta contro i toscani. Dopo il 3-2 del Castellani di dodici anni fa, per i biancocelesti sono arrivati un pareggio e tre ko di fila. Nella sfida di domani la squadra di Inzaghi può invertire la tendenza: favorita a 1,68 sul tabellone 888sport.it, dove il pareggio sale a 3,50 e la quarta vittoria consecutiva dei toscani paga invece 5,40.