A quasi un anno di distanza dalla sua cessione dalla Juventus al Manchester United, l'affare Pogba continua a far discutere. Il ritorno del talento francese ai Red Devils (per 105 milioni di euro, trasferimento più caro della storia del calcio) è stato infatti oggetto di un'indagine della Fifa. Che, secondo alcuni documenti di Football Leaks in possesso dell'Espresso, ha chiesto una multa per il club bianconero, che si sarebbe servito di una "terza parte" nella trattativa, un'opzione non consentita dalle regole della Federazione internazionale.



'COLPA' DI RAIOLA - Questa terza parte sarebbe Mino Raiola, agente di Pogba, che nell'affare ha incassato ben 49 milioni di euro: 27 pagati proprio dalla Juve, 19,4 dallo United e i restanti 2,6 milioni formalmente dovuti da Pogba, ma alla fine saldati dal club inglese. A decidere sarà una commissione disciplinare, ma secondo l'accusa la società del presidente Andrea Agnelli ha violato la norma che vieta di stringere accordi con "terze parti", promettendo compensi pagabili in relazione alla futura vendita di un calciatore.