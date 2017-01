L'Italia nel futuro del baby Alexander Isak? Molto difficile. Sempre più difficile. Da qualche settimana, infatti, il gioiello svedese classe '99 dell'AIK Solna - uno dei prospetti più interessanti al mondo - ha cambiato agente. Una svolta che lo avvicina alle big di Premier League che lo sondano, in alternativa al Real Madrid che si è informato sulla situazione; più complesso vederlo in Italia con il nuovo entourage che lo seguirà. Non una buona notizia per la Juventus, che ha seguito Isak per mesi e ci ha pensato concretamente prima di frenare anche vista l'esplosione di Moise Kean in casa bianconera.