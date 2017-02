Isco medita di lasciare il Real Madrid a fine stagione. A non escludere il possibile addio è lo stesso trequartista spagnolo classe 1992: "Sono tranquillo per il mio futuro - ha dichiarato Isco a BeinSport -. Per me ciò che conta è avere minuti nelle gambe e giocare, visto che la carriera di un calciatore non è così lunga. A fine stagione prenderò una decisione, perché c'è in ballo il mio futuro".



LA JUVE - Secondo il quotidiano Marca, alla base del divorzio ci sarebbe anche la distanza tra domanda e offerta nella trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018. Attualmente Isco guadagna 2,5 milioni di euro netti all'anno. Sulle sue tracce ci sono da tempo Manchester City, Chelsea e Juventus. In effetti i bianconeri stanno cercando sul mercato un'alternativa a Mandzukic per il ruolo di ala sinistra nel 4-2-3-1.



ZIDANE - L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha commentato in conferenza stampa: "Quello che ha detto Isco è comprensibile, non c'è alcun problema. Un calciatore può giocare 20 o 26 partite a stagione e quando resta fuori non gli piace, è normale e sarà sempre così. Ma adesso abbiamo una partita dietro l'altra, ci sarà spazio per tutti. Lui sa che mi piace come giocatore e io ho una rosa di 24 ottimi elementi, se ne sostituisco uno non significa che non abbia fatto bene. Credo in tutti i miei calciatori, logicamente tutti vorrebbero giocare sempre, mi interessa solo che tutti siano concentrati solo sul presente". Per il futuro e il mercato ci sarà tempo, la Juve resta alla finestra.