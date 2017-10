L' Islanda dopo aver giocato uno splendido Europeo, in Francia lo scorso anno, si è qualificata ai Mondiali di Russia 2018 per la prima volta nella loro storia. Per festeggiare, i tifosi hanno esultato a Reykjavik con il " Geyser sound", l' inno dei supporter reso celebre e diventato famoso in tutto il mondo durante Euro 2016, quando la nazionale Islandese si arrese solo alla Francia ai di finale.