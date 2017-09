Ettore Messina, coach della Nazionale italiana di basket, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Serbia, in scena domani alle 20.30, valido per i quarti di finale dell'Europeo. Un monito e un paragone singolare: "La Serbia è la squadra più forte che ci è capitato di affrontare finora. Siamo fiduciosi ma non dobbiamo commettere l’errore di viaggiare con la fantasia e pensare di potercela giocare alla pari. Dovremo fare una buona partita e loro dovranno incappare in una serata meno buona perché se pensiamo di poter giocare contro di loro a viso aperto corriamo il rischio di fare come la Juventus nell’ultima finale di Champions League col Real Madrid. La Serbia ha due giocatori, Bogdanovic e Marjanovic, che possono spostare gli equilibri; noi dovremo stare con i piedi per terra. Trovare gli spazi giusti e muovere bene la palla saranno due aspetti fondamentali nell’arco dei 40 minuti. Detto questo non sono invincibili. Se fossimo ai playoff al meglio di cinque gare darei la Serbia per favorita. In una gara secca invece non si sa mai".