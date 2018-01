"Devo tutto a lui, per me è stato come un padre". Totò Schillaci ha salutato con queste parole Azeglio Vicini, l'ex ct della Nazionale morto all'età di 84 anni. Schillaci ha condensato in una frase il pensiero di tutti i calciatori che ebbero la fortuna, negli anni '80 e '90, di avere Vicini come allenatore, nella Under 21 e nella Nazionale maggiore. Nel momento della sua scomparsa, tutti i suoi ragazzi lo hanno salutato con parole commosse, in particolare quelli che hanno vissuto con lui l'avventura più emozionante, quella delle Notti magiche di Italia 90, il Mondiale giocato in modo fantastico da una Nazionale rimasta nel cuore degli italiani, nonostante lo sfortunato terzo posto finale. Questo appuntamento di Oggi come ieri è dedicato proprio ai giocatori convocati dalla Nazionale per il Mondiale del 1990. Ve li ricordate tutti?