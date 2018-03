Alle 20.45 all'Ethiad Stadium di Manchester, casa del City, fa il suo debutto l'Italia di Gigi Di Biagio. Gli Azzurri, che al Mondiale di Russia non ci saranno, eliminati allo spareggio dalla Svezia (esattamente 130 giorni fa, ultima gara in cui la Nazionale è scesa in campo), faranno da sparring partner all'Argentina di Lionel Messi, qualificatasi all'ultimo respiro e tra le favorite, almeno sulla carta, alla vittoria finale.



LE PROBABILI - Gigi Di Biagio opta per un 4-3-3, con Belotti in panchina e Immobile al centro dell'attacco, supportato a destra dall'interista Candreva e a sinistra dal napoletano Insigne, che ha scelto la maglia numero 10. Nel ruolo di regista spazio a Jorginho, con Verratti utilizzato nel ruolo di mezzala sinistra. 4-3-3 anche per Sampaoli, che punta sul tridente pesante Di Maria, Higuain, Messi. A centrocampo, poi, spazio a Biglia in regia, Paredes e Lanzini ai suoi lati.



AGGIORNAMENTO DALL'ARGENTINA - Come scrive Olé, Lionel Messi è in dubbio per la sfida di questa sera tra Italia e Argentina: il fuoriclasse ha accusato un affaticamento muscolare e può partire dalla panchina. Se non ce la fa, al suo posto l'ex interista Banega.



ITALIA-ARGENTINA (Rai 1 dalle 20.40)



Italia (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Parolo, Jorginho, Verratti; Candreva, Immobile, Insigne.



Argentina (4-3-3): Romero; Mercado, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Paredes, Biglia, Lanzini; Messi, Higuain, Di Maria.