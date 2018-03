Venerdì sera l’Argentina di Jorge Sampaoli e l’Italia di Luigi Di Biagio si affronteranno sul prato verde dell’Etihad Stadium di Mancheste. Per l'Albiceleste si tratta di un importante test match in vista del Mondiale di Russia, mentre per gli Azzurri sarà l’inizio di un percorso di ricostruzione che guarda alla UEFA Nations League e le qualificazioni a Euro 2020. Il match di questa settimana segnerà il quindicesimo incontro disputato tra queste due squadre, con uno storico di sei vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte per la formazione tricolore. Com’era prevedibile, le quote sui segni tradizionali sorridono a Messi e compagni, favoriti con 2.05, e bancano la vittoria dei connazionali a 4.00. Arriva quasi a triplicare la posta, invece, l’esito in parità (3.10).