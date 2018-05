Rischiano di allungarsi i tempi per la nomina del nuovo ct della Nazionale. Dopo il no di Ancelotti, in pole position c'è sempre Mancini. Ma alla rabbia dello Zenit si aggiunge un altro problema come lo stipendio al ribasso proposto dai commissari della Figc. Intenzionati a mettere sul piatto non più di 3 milioni complessivi a stagione per tecnico e staff: meno di quanto preventivato per Mancini che dovrà anche preoccuparsi di ammorbidire il suo club, pronto a rivolgersi alla Fifa.



Il 20 maggio servirà comunque un ct per le convocazioni delle tre amichevoli (contro Arabia Saudita, Francia e Olanda). Secondo la Gazzetta dello Sport, tornerebbero in pista sia Antonio Conte (che può liberarsi dal Chelsea, ma se vincesse la FA Cup o si qualificasse per la Champions League potrebbe anche restare) sia Claudio Ranieri (quello che si farebbe meno problemi economici). Più Gigi Di Biagio naturalmente. Lunedì sono convocate le assemblee di Lega Pro e Aic che discuteranno anche del tema del prossimo allenatore azzurro.