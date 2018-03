Andrea Belotti, attaccante dell'Italia e del Torino, parla del ct Di Biagio a Sky Sport: "Conosco bene Gigi Di Biagio e so che è una grande persona, lo dimosterà ancora una volta. L'ho avuto sia in Under 20 che in Under 21. Sono contento di essere qui, è sempre bello tornare, soprattutto per cercare riscatto dopo la Svezia".