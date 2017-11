Beppe Bergomi, voce di Sky e leggenda dell'Inter, dice la sua a Tutti Convocati per il dopo Ventura sulla panchina dell'Italia: "Dobbiamo arrivare a questi grandi allenatori che possono lavorare ad interim. anto i soldi importanti li prendono dai loro club. Tu vai da Mourinho e gli dici: tanti soldi li dà lo United, te ne dà 12 o 15, la federazione te ne dà 1 o 2, vieni e lavori per il tempo necessario quando ci sono le convocazioni e vai lì. Dobbiamo arrivare a questo. Dico Mourinho, ma sto provocando in questo momento. Che ne so, un italiano come Mancini mi va bene. Altrimenti questi allenatori non vengono, preferiscono rimanere nel club perché è un calcio diverso che preferiscono".