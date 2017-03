Leonardo Bonucci, autore del gol decisivo per la vittoria dell'Italia contro l'Olanda, parla a Rai Sport: "Con chi ero al telefono? Ero al telefono con il presidente Tavecchio che stava aspettando il mister. Ci ha fatto i complimenti per questa bella vittoria. Pesa tantissimo, sta nascendo davvero un bel gruppo. Ci sono tanti giocatori giovani che hanno portato una ventata di entusiasmo. Dobbiamo continuare su questa strada, stiamo facendo davvero bene. Dobbiamo gestire la sfrontatezza che hanno portato i più giovani e cercare di combinare il tutto con l’esperienza dei più vecchi".



Due parole su Barzagli e sul futuro dell BBC: "Credo che abbia risposto il mister. Ha chiesto un permesso e gli è stato accordato. Lui è un grandissimo professionista. BBC? Non dovete chiederlo a me, ma al mister. C’è bisogno di tutti quanti, serve un mix di esperienza e gioventù".