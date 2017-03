Al fianco del ct Azzurro Ventura è intervenuto il capitano Gianluigi Buffon.



ALBANIA - "Il rispetto per l'Albania non è retorica, perché hanno dimostrato il loro valore negli ultimi anni, anche agli Europei hanno fatto bene".



SQUADRE MATERASSO - "Per quel che riguarda il calcio penso che sia sicuramente più bello e competitivo. Il progresso c'è stato soprattutto per le ex squadre materasso, perché rende molto più gradevole e bella partita stessa".



CALENDARIO - "Sono in totale accordo con il mister e con Ciro, meglio non dire il contrario (ride, ndr), per quello che speriamo di giocarci a settembre dovremo fare un piccolo sacrificio, rimodulare il calendario ci darebbe una mano".



RITIRO NEL 2018 - "Non lo so, ora ho da pensare alle prossime partite. Il resto si guarderà, nella vita abbiamo degli obiettivi: è importante vincere, quando vuoi stravincere rischi di bruciarti, ci ragionerò con molta tranquillità, con certezze su quello che accadrà. Un pensiero sulle 1000 presenze? E' un grandissimo piacere, vi posso solo dire che non ce ne saranno altre mille (ride, ndr)".



AGNELLI - "Non devo aggiungere altro alle parole già dette dal presidente".