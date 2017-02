Mattia Caldara, difensore dell'Atalanta, ha parlato da Coverciano alla chiusura della tre giorni di stage con la Nazionale: "Sono importanti questi stage, ci permettono di capire cosa vuole tatticamente Ventura. La sua voglia di farci imparare è la cosa che mi resta di più. Qui si lavora soprattutto per capire cosa fare in fase di possesso palla. Con Gasp lavoriamo più a uomo, mentre qui lavoriamo più a zona, ognuno ha i suoi spazi. Comunque, si può lavorare bene in entrambe le situazioni. Gasperini s'è un po' arrabbiato per tutte queste convocazioni, ma è comunque contento perché queste chiamate premiano il suo lavoro. Puntiamo all'Europa, ma le prossime partite diranno molto del nostro livello. Domenica affronteremo il Napoli che gioca per la Champions. L'Europeo Under 21? Il pensiero è costante, sappiamo di avere una opportunità grandissima. Siamo un buon gruppo e spero di farne parte. Voglio impegnarmi per farne parte. Tutte le partite saranno da giocare, ci impegneremo al massimo e faremo di tutto per cercare di vincere".