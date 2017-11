Fabio Caressa, voce di SkySport, è intervenuto a SkySport24 e in merito ai possibili sostituti di Giampiero Ventura per la panchina della Nazionale ha fatto il nome di Josè Mourinho. Ecco le sue parole: "Già in passato voleva allenare il Portogallo, non gliel'hanno permesso e si è arrabbiato. Credo che adesso le società di calcio, come ad esempio il Manchester United, avrebbero tutto l'interesse ad avere il proprio tecnico che allena anche una Nazionale di prestigio. Stesso discorso per Conte: così avrebbero anche modo di scaricare le tensioni e non pensare solo alla Nazionale. E costerebbe anche meno ingaggiarlo. Perchè non provare questa strada? Succede anche negli altri sport, come Messina nel basket in Italia. Dobbiamo pensare diversamente, più moderno, prendendo anche un Ct part-time con esperienza Internazionale."