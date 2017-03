Italia-Albania di domani sera segnerà per Buffon la presenza azzurra numero 168. A guardarlo dalla panchina, quello che per tutti è il suo erede designato, Gigio Donnarumma. Già, ma quando avverrà il passaggio di consegne? I quotisti Snai hanno lanciato la scommessa in vista dei prossimi campionati mondiali, nell'auspicabile ipotesi che gli azzurri strappino il biglietto per la Russia il prossimo anno. Si tratta di indovinare chi dei due partirà titolare nella prima partita dei mondiali: Buffon, che nel 2018 avrà 40 anni, è al momento favorito e si gioca a 1,25, l'opzione Donnarumma, che ha compiuto diciotto anni lo scorso mese, vale 3,20.