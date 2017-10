Il difensore classe '84 della Nazionale Giorgio Chiellini ha presentato la sfida di domani contro la Macedonia, a Torino: "Noi cerchiamo come sempre di isolarci da quello che succede fuori. Penso che il nostro sia un ottimo cammino e serve equilibrio quando si parla di queste cose. Con la Macedonia servirà grande concentrazione, non dovremo distrarci un attimo perché nulla è davvero scontato in gare come queste che nascondono sempre insidie". Sull'eventualità sempre più probabile dei playoff: "In giro sento parlare di tragedia ma non sono d'accordo: arriveremo a questo appuntamento con molta serenità, consapevoli già dall'inizio che non sarebbe stato affatto facile vincere il girone".