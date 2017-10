Il difensore della Juventus e dell'Italia Giorgio Chiellini ha parlato a Rai Sport: "Questa Nazionale ha fatto un percorso importante ed è giusto accompagnarla con entusiasmo. Penso che il nostro compito sia quello di cercare di coinvolgere sin da subito lo stadio per portare quella positività di cui ogni squadra ha bisogno. Faremo una partita intensa con voglia, per arrivare con più certezze a novembre. Il ranking? Lascia sempre un po' di dubbi, alla fine probabilmente vengono pesate troppo le amichevoli. Ma noi, quando si scende in campo per gare ufficiali, abbiamo sempre fatto risultati importanti. C'è grande voglia di arrivare ai Mondiali, perché chi l'ha vissuto come me non ha avuto una bella esperienza e sa che è un'atmosfera magica".