Saranno ufficializzate oggi le convocazione del ct della Nazionale Ventura per il prossimo stage che si terrà tra martedì e mercoledì a Coverciano. Le novità principali saranno rappresentate dalla chiamata dell'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa e del terzino sinistro della Roma Emerson, che arriverà da infortunato. Possibile convocazione per il difensore del Crotone Ceccherini, mentre in attacco possibile spazio per Cerri e Caprapri del Pescara e per Favilli dell'Ascoli.