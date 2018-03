Protagonista nella ripresa con una buona prova e il rigore procurato che ha portato all'1-1 finale, Federico Chiesa, ala della Fiorentina e della Nazionale, ha parlato a Rai Sport: "Rigore? Lo volevo a tutti i costi, non tanto per me, ma per la squadra. Forse il pareggio ci sta stretto per le occasioni avute, volevo il rigore per la squadra. Un momento particolare per noi, serviva morale. Dal vivo me ne sono accorto perché mi ha preso il piede. Sono felicissimo, sono riuscito a giocare con la nazionale, il mio sogno era questo. Stasera ero emozionatissimo, sono contento anche per quello che ha dimostrato la squadra. Forse meritavamo di passare noi in vantaggio".



I PROBLEMI DEL CENTROCAMPO - "Il mister mi ha detto di giocare largo, io sono entrato determinato per portare a casa un risultato importante. Dopo la sconfitta, immeritata, ci serviva un buon risultato. Il primo tempo se fossimo passati in vantaggio la partita avrebbe preso un’altra piega. A centrocampo stavamo facendo buone cose, il vantaggio ci ha messo in difficoltà. Ma abbiamo reagito da grande squadra".



ESPERIENZA - "Io sono a disposizione di qualunque mister, dico grazie a Di Biagio per la fiducia. È stato molto importante per la mia crescita".