Gigi Di Biagio, ct dell'Italia Under 21, ha reso note le convocazioni per le sfide con Spagna e Slovenia, iniziando il cammino che porterà gli Azzurrini all'Europeo Under 19, che si terrà proprio in Italia. Sette alla prima convocazione: Claud Adjapong (Sassuolo), Gianluca Mancini (Atalanta) e Gian Filippo Felicioli (Verona), il centrocampista Nicolò Barella (Cagliari) e gli attaccanti Patrick Cutrone (Milan), Riccardo Orsolini (Atalanta) e Luca Vido (Atalanta). Queste le scelte del commissario tecnico:



Portieri: Emil Mulyadi Audero (Venezia), Lorenzo Montipò (Novara);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Kevin Bonifazi (Torino), Arturo Calabresi (Spezia), Davide Calabria (Milan), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Udinese), Gian Filippo Felicioli (Verona), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Milan), Rolando Mandragora (Crotone), Alessandro Murgia (Lazio);

Attaccanti: Alberto Cerri (Perugia), Patrick Cutrone (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Andrea Favilli (Ascoli), Riccardo Orsolini (Atalanta), Simone Palombi (Lazio), Vittorio Parigini (Torino), Daniele Verde (Verona), Luca Vido (Atalanta).