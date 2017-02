Due giocatori da valutare, da osservare, due volti nuovi per la Nazionale. Domenico Berardi e Simone Verdi, ci saranno questi nomi nella lista dei 22 convocati per lo stage azzurro di Gian Piero Ventura, il secondo dopo quello di novembre, la prima tappa di un anno chiave per Russia 2018 (prima sfida da 3 punti, il 24 marzo a Palermo contro l’Albania). Il ct azzurro confermerà gran parte del gruppo del primo stage, con le novità degli attaccanti di Sassuolo e Bologna, che prenderanno il posto dei ragazzi della B, Ciciretti e Garritano.



Questi i convocati, per il quali manca solo l'ufficialità

Portieri: Cragno (Benevento), Sportiello (Fiorentina).

Difensori: Barreca (Torino), Barba (Empoli), Caldara (Atalanta), Conti (Atalanta), Dimarco (Empoli), Izzo (Genoa), Tonelli (Napoli), Spinazzola (Atalanta), Zampano (Pescara).

Centrocampisti: Cataldi (Genoa), Gagliardini (Inter), Grassi (Atalanta), Locatelli (Milan), Pellegrini e Mazzitelli (Sassuolo).

Attaccanti esterni: Verdi (Bologna), D'Alessandro (Atalanta), Berardi (Sassuolo), Parigini (Bari).

Attaccanti: Caprari (Pescara), Inglese (Chievo), Lapadula (Milan), Petagna (Atalanta).