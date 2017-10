Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, dice la sua a Radio Deejay sul futuro della panchina dell'Italia: "Nessuno è contento per la prestazione dell'Italia ieri sera contro la Macedonia. Certo, l'Italia non è mai stata del tutto convincente nelle qualificazioni, ma ieri sera gli azzurri sono stati davvero deludenti. Mi ha dato molto fastidio il linguaggio del corpo del Ventura, è un messaggio che mandi ai giocatori. Ancelotti? Non ha nessuna intenzione di subentrare in corsa. Aspettiamo il Mondiale, poi Carlo deciderà. Ventura è un insegnante, nelle fase finale del Mondiale, con più tempo a disposizione con la squadra, potrà fare sicuramente meglio".