Patrick Cutrone ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita persa dall'Italia contro l'Argentina per 2-0.



SULLA PARTITA - "Penso che oggi abbiamo avuto molte opportunità per segnare, abbiamo fatto una buona partita. Purtroppo abbiamo preso queste due ripartenze, sono stati bravi a segnare".



DI BIAGIO E LO SPAZIO AI GIOVANI - "Il mister lo aveva detto, lo ringrazio per questa opportunità. Continuerò ad impegnarmi per metterlo in difficoltà".



SUL SUO CONTRIBUTO - "Sì, penso a dare il massimo e ad aiutare la squadra. Se arriva il gol meglio ancora".



MEGLIO CON UNA SECONDA PUNTA? - "Riesco a giocare sia senza che con una punta. Al Milan proviamo entrambe le cose. Qua abbiamo provato il 4-3-3 e mi sono trovato bene".



ATTACCANTI POCO SERVITI - "Siamo partiti bene, poi ci siamo allungati. Le palle davanti non arrivavano. Ciro ha fatto una buona partita".



SULLA CONVOCAZIONE - "Pensavo di andare con l’under 21. In spogliatoio me lo hanno detto, ma non ci credevo. Io penso prima ad aiutare la squadra".