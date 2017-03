Il futuro della nazionale di Giampiero Ventura, più che azzurro, è d'oro: che questa sia una generazione particolarmente fortunata dal punto di vista dei giovani italiani non è più una novità. Per la prima volta dopo tanti anni, i ragazzi azzurri sfornati dal nostro campionato sembrano poter essere all'altezza dei pari età dei migliori paesi d'Europa, Francia e Spagna su tutti.



I GIOVANI GIA' IN ORBITA DI VENTURA - Partendo dalla porta, Gigio Donnarumma del Milan, questa sera contro l'Olanda alla prima da titolare, e Alex Meret della Spal, classe '99 e classe '97. In difesa Alessio Romagnoli, anche lui del Milan, classe '95, e Daniele Rugani della Juve, classe '94, oltre a Leonardo Spinazzola dell'Atalanta, classe 93'. A centrocampo Roberto Gagliardini dell'Inter, altro '94; davanti Federico Bernardeschi, Fiorentina, anche lui '94, e Andrea Belotti del Torino, classe '93.



LA RICCHEZZA DELL'UNDER 21 - Questi solo in nazionale maggiore, se poi andiamo a guardare le convocazioni da parte di Di Biagio nell'Under 21 il piatto si arricchisce, e di molto, con giovanissimi dal sicuro avvenire: Gollini dell'Atalanta in porta, Barreca del Torino, Bonifazi della Spal, Conti e Caldara dell'Atalanta, Masina del Bologna in difesa, Benassi del Torino, Locatelli del Milan, Pellegrini del Sassuolo a centrocampo. Davanti Berardi del Sassuolo, Chiesa della Fiorentina, Di Francesco del Bologna e Petagna dell'Atalanta. Una generazione di fenomeni: il gruppo di giovani a disposizione del ct vale già oltre 400 mln di euro, dal punto di vista del mercato. Da loro nasce il futuro dell'Italia: per tornare a disputare una competizione iridata degna della nostra storia, dopo le due eliminazioni consecutive ai gironi in Sudafrica e Brasile.



@AleDigio89