Daniele De Rossi ha parlato a margine della partita vinta dall'Italia contro l'Albania: ''E' una felice coincidenza: ogni volta che vengo a Palermo con la Nazionale segno. Al di là di questo, Palermo merita il grande calcio. Petardi? E' un peccato per noi e per loro. Il clima fra noi e gli albanesi è sempre stato perfetto. Non so cosa abbia scaturito quel lancio di petardi. Pensiamo comunque che è andata bene così. Verratti? E' un piacere giocare con lui. Mi sono sempre trovato bene, stiamo parlando del calciatore più bravo a dare e gestire il pallone. Ma in questa Italia ci sono tanti centrocampisti forti. Manca ancora tanto. Però stiamo bene, abbiamo capito e migliorato alcuni meccanismi che ci aiutano a gestire meglio il possesso del pallone. Poi stiamo attenti fin dall'inizio, c'è voglia di far bene. Oggi siamo stati bravi a mettere in difficoltà l'Albania. Futuro? E' il prossimo allenamento, poi la gara contro l'Olanda e quella contro l'Empoli. Sono concentratissimo sui prossimi impegni''.