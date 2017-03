Gigi Di Biagio, ct dell'Italia Under 21, ha parlato dopo la sconfitta, in amichevole, contro la Spagna: "Era il test che volevamo perché nel corso di questo biennio, come anche nei precedenti, abbiamo sempre cercato il confronto con squadra di primissimo ordine e la Spagna sicuramente lo è. I ragazzi hanno dato tutto, in particolare mi è piaciuta la loro reazione dopo il doppio svantaggio; dobbiamo stringere gli spazi, questo sì, ma contro la Spagna un risultato del genere ci sta. Ci siamo confrontati con quella che ritengo forse la squadra più forte a livello europeo, abbiamo subito ma anche costruito: sullo 0-0 le occasioni più importanti le abbiamo avute noi".