Alla fine il tanto ventilato passaggio di consegne nella porta dell'Italia ci sarà.



Questa sera, nell'amichevole di Londra tra gli Azzurri e l'Inghilterra, Gigi Buffon lascerà per la prima volta spazio al nuovo che avanza. Come anticipato ieri dal Ct Gigi Di Biagio a difendere i pali della nazionale ci sarà dal primo minuto Gigio Donnarumma. Il rossonero ha quindi vinto, almeno per il momento, il ballottaggio con il collega del Genoa Mattia Perin.



Le parole con cui il commissario tecnico a tempo ha giustificato la sua scelta non chiudono tuttavia del tutto le porte della titolarità all'estremo difensore laziale: "Domani giocherà Donnarumma - ha detto ieri Di Biagio - ma devo riconoscere che Perin mi ha messo in grande difficoltà. In questi giorni ho avuto molti dubbi ma alla fine ho scelto Gigio".



Insomma, Donnarumma sembra aver vinto solo il primo round del suo personalissimo duello con l'amico-rivale ma per il futuro la strada non è affatto tracciata. Anche perché lo stesso destino dell'attuale selezionatore azzurro è tutt'altro che certo. E se a giugno sulla panchina dell'Italia dovesse sedersi un altro allenatore non è assolutamente detto che le sue scelte rimangano le stesse di chi l'ha preceduto.