Eder, attaccante dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida vinta 0-1 sul campo dell'Albania: "Abbiamo giocato per il riscatto. Giocare qui non è facile ma la squadra ha mostrato voglia, carattere, entusiasmo e anche spensieratezza. Buona partita e risultato che ci permette di essere teste di serie. Era da tanto che non giocavo titolare, l'ultima volta fu con l'Olanda. Anche con l'Inter ho giocato poco ma penso che debba allenarmi bene per farmi trovare pronto. Con Ciro mi sono trovato bene ma sono contento soprattutto con la vittoria. Questo è il mio lavoro, mi devo far trovare pronto e dare il massimo quando ho l'opportunità di giocare. Quando arriva la vittoria sono sempre felice, che sia l'Italia o l'Inter. Devo dare il massimo quando scendo in campo".