18.30 GIOCA, CON LA MASCHERA - Buone notizie per Leonardo Bonucci: come riporta Sky Sport, il difensore si è sottoposto questo pomeriggio a esami che hanno evidenziato una lieve frattura del setto nasale. Il capitano del Milan, comunque, scenderà in campo lunedì sera, nel ritorno contro la Svezia, ma sarà costretto a indossare una maschera protettiva.



16.15 ESAMI PER BONUCCI - L'Italia torna dalla disfatta di Svezia: intorno alle 14.15 la Nazionale è atterrata a Milano, dove lunedì si giocherà lo spareggio di ritorno per tentare la rimonta e qualificarsi ai Mondiali di Russia 2018. Particolare attenzione alle condizioni di Leonardo Bonucci dopo la gomitata al naso ricevuta da Toivonen a inizio partita: si teme la frattura del setto nasale, il difensore sarà sottoposto a un esame radiografico.