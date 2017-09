Con un tiro del centrocampista della Juventus, Barbara Bonansea deviato da Corduneanu, l’Italia porta a casa il secondo successo in cinque giorni. Dopo le cinque reti rifilate alla Moldavia all’esordio nelle qualificazioni al Mondiale di Francia 2019, la Nazionale Femminile conquista una importante vittoria a Cluj contro la Romania (1-0) posizionandosi in testa al gruppo 6 a punteggio pieno e confermando la tradizione favorevole. Nei due precedenti con la nazionale rumena, infatti, le Azzurre avevano ottenuto altrettanti successi, anche questi di misura: nel settembre 2013 a Bassano del Grappa (1-0) e nell’aprile 2014 proprio a Cluj (2-1).



Il cammino verso la Francia è ancora molto lungo e l’Italia sa che non può permettersi passi falsi se vuole tornare a partecipare alla Fase Finale di un Mondiale, a vent’anni di distanza dall’ultima volta. L’obiettivo è passare dalla porta principale e finora sta mantenendo fede alle promesse e alle aspettative del Commissario tecnico Milena Bertolini. Giocando con personalità, con carattere, senza tralasciare l’aspetto tecnico.



Tre le novità rispetto alla formazione che ha battuto la Moldavia: Tucceri in difesa al posto dell’infortunata dell’ultima ora Bartoli, a centrocampo Iannella e Rosucci in sostituzione di Bergamaschi e Stracchi. Dunque Italia in campo con Giuliani in porta, in difesa Guagni, Gama, Linari, Tucceri, a centrocampo Iannella, Rosucci, Galli, Bonansea, in attacco confermata la coppia Girelli-Sabatino.



Nettamente superiore sul piano tecnico, l’Italia prende da subito in mano le redini del gioco, costruisce senza riuscire a concretizzare, ostacolata dalla fisicità e dall’aggressività della Romania che mira a spezzettare il gioco con l’obiettivo di innervosire le avversarie e colpire al momento opportuno. Dopo la sostituzione di Tucceri con Bergamaschi al 29’, il primo tempo si conclude senza reti.



Nella ripresa le Azzurre cambiano atteggiamento e al 32’ arriva il gol-vittoria grazie ad un tiro di Bonansea deviato in rete da Corduneanu, che poi sarà espulsa al 90’ per doppio cartellino giallo. Dal ct Milena Bertolini i complimenti a tutta la squadra: “le ragazze sono state bravissime, sapevamo che sarebbe stata una battaglia e così è stato. Nel primo tempo abbiamo subito la loro aggressività, ma nella ripresa abbiano spostato la partita sul piano tecnico e sul fraseggio ed è andata decisamente meglio. Sono contenta perché questa partita ci fa capire tante cose, sono sicura che è stata un’esperienza importante per imparare come vanno affrontate certe squadre”.



Il calendario della gare delle Azzurre

15 settembre 2017: ITALIA-Moldavia 5-0

19 settembre 2017: Romania-ITALIA 0-1

24 ottobre 2017: ITALIA-Romania (ore 15, diretta Rai Sport - Castel Di Sangro)

28 novembre 2017: Portogallo-ITALIA

6 aprile 2018: Moldavia-ITALIA

10 aprile 2018: ITALIA-Belgio

8 giugno 2018: ITALIA-Portogallo

4 settembre 2018: Belgio-ITALIA



La classifica del Gruppo 6:

ITALIA 6 punti, Romania, Portogallo, Moldavia e Belgio 0