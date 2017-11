Alessandro Florenzi, esterno della Roma e dell'Italia, parla in vista dello spareggio per il Mondiale con la Svezia: "Servirà l'impegno di tutti noi, sia dei più giovani che dei senatori. Fame e cattiveria non potranno mancare, siamo pronti, anche perché non abbiamo alternativa. Non ho giocato il Mondiale del 2014, ma ora voglio morire sul campo pur di giocare quello del 2018; ognuno di noi sogna di giocarne uno nella propria vita".



SENZA IBRA - "Sono molto felice e anche tanto orgoglioso di essere tornato in Nazionale. La Svezia? Sinceramente senza Ibrahimovic fanno meno paura, ma hanno una buona squadra nel collettivo. In attacco hanno buoni giocatori, ma noi abbiamo i migliori difensori del mondo. Stanno sempre corti e compatti, si muovono insieme e non sarà facile metterli in difficoltà".



TRA PIRLO E DE ROSSI - "Con Andrea sinceramente ho giocato poco, ma l'ho affrontato spesso da avversario. Ha semplicemente scritto la storia. Daniele ha più presenze e tutti sanno che persona è anche fuori dal campo. Il momento alla Roma è stato fondamentale affinché io potessi essere qui. I miei compagni mi hanno aiutato molto nel recupero e Di Francesco mi sta gestendo al meglio. Mi sento in condizione, se il mister vorrà contare su di me io sono pronto".