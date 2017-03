Giampiero Ventura è al lavoro a Coverciano per preparare con grande attenzione l'importantissima sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali di Russia 2018 che vedrà l'Italia affrontare l'Albania e la successiva amichevole contro l'Olanda. Due gare fondamentali per il proseguo del cammino degli Azzurri e per cui il commissario tecnico sta studiando un 4-2-4 super offensivo in cui, al centro del campo, troveranno spazio (se non subito almeno a partita in corso) due fra Verratti, De Rossi e Gagliardini.



VENTURA DISEGNA IL CENTROCAMPO - In particolare, Ventura ha speso parole di elogio in conferenza stampa sia per il centrocampista del PSG, da tempo nel giro azzurro, si per quello dell'Inter che sta emergendo negli ultimi mesi come uno dei talenti più pronti del campionato: "Verratti è un bene prezioso, può giocare da metodista nel centrocampo a tre, ma è a suo agio anche nel centrocampo a due. Gagliardini sta crescendo basti vedere che dopo il primo stage in Azzurro, è passato dall’Atalanta all’Inter in cui gioca titolare".



ESAME ANCHE PER L'INTER - De Rossi non è al meglio e le quotazioni della coppia Verratti-Gagliardini sono in netta crescita. Un test importante per capire a che punto è la maturazione dei giovani italiani più volte convocati nel corso degli Stage a Coverciano, ma, per i due, anche un test in vista della prossima stagione. L'Inter, infatti, confermerà Gagliardini come perno della propria mediana ed è alla ricerca di un grande rinforzo anche a centrocampo. Il profilo di Marco Verratti piace da tempo al ds Piero Ausilio e la sensazione che il giocatore stia spingendo per un ritorno in Italia è forte. La concorrenza non manca, ma il club nerazzurro continua a tenere sott'occhio la situazione. E se Gagliardini e Verratti trovassero una grande intesa in campo anche in Nazionale, la promozione dell'operazione sarebbe definitiva.