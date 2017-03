Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa da Coverciano, dove si sta allenando con la Nazionale italiana. Il bomber dell'Italia ha parlato del passato a Pescara, della sua Lazio e della coppia formidabile con Belotti: "Io e lui: 43 gol in due? Sappiamo di avere fatto bene, ma restiamo concentrati perché senza la squadra non possiamo andare da nessuna parte. Abbiamo iniziato questi due giorni in maniera perfetta, continuiamo a lavorare bene. Io e Belotti siamo in camera insieme, facciamo tutto insieme. A parte il bagno e le cose personali (ride, ndr). Eravamo già amici a Torino. Gli ruberei il colpo di testa. Spero che la classifica cannonieri la vinca lui".



LAZIO E INZAGHI - "Non siamo partiti con i favori del pronostico perché c'è stato caos con Bielsa, da quando è arrivato Inzaghi le cose si sono messe apposto. Tare, Lotito e Peruzzi stanno facendo un bel lavoro dietro le quinte. Nessuno se lo aspettava, nemmeno noi. Sono convinto che il lavoro paga sempre, ci sono due step da passare per la Coppa Italia e svariate partite per il Mondiale. Per giocarcela in Spagna dobbiamo vincere le prossime partite di qui a settembre. Non sarà facile. Quando siamo qui ci alleniamo due volte al giorno, parliamo di Albania. Si parla soltanto di nazionale, ci concentriamo al 100% su venerdì".



NAZIONALE - "Da settembre è cresciuta la consapevolezza. Ora siamo più squadra e più uniti. Ci sono stati dei miglioramenti, anche se c'è poco tempo per stare insieme. Tutte le volte ci ritroviamo per sfruttare tutto il tempo possibile. Ho parlato con Strakosha, mi ha detto che ci daranno del filo da torcere, ma faremo di tutto per batterli. A Palermo ci ho già giocato due volte, è bellissimo. L'atmosfera è bella, il momento dell'inno è fantastica. L'Albania arriva da un Europeo, non è certo una passeggiata. Difenderà il risultato con le unghie e con i denti. Dobbiamo dare il massimo. Chiunque andrà in campo darà il meglio, sicuramente ci sarà sia da soffrire che da attaccare. Ognuno di noi vive per la fiducia, perciò ringrazio il mister per quello che sta facendo per me. Buffon dice che siamo una squadra fortissima? Se lo dice lui, mai contraddirlo. Siamo concentrati sull’obiettivo, sarebbe una delusione non arrivare al mondiale. Dobbiamo solo lavorare come stiamo facendo”.



PESCARA - "Quell'annata ci ha fatto fare il salto di qualità, è bello ritrovarsi qui con la maglia azzurra e rigiocare tutti insieme. Quest'anno non venivo da un periodo semplice, era giusto dimostrare e ritornare a fare bene. Insigne e Verratti? Abbiamo un gruppo con i giocatori di Pescara, quando fai un'annata così ti resta per tutta la vita. Hai vinto un campionato partendo dal basso, quando ci si ritrova c'è sempre lo spirito tra noi tre. Abbiamo fatto un bel percorso insieme".



PANICO - "Faccio un in bocca al lupo a Patrizia Panico, sono felice per la scelta della federazione".