Jorginho è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della partita persa dall'Italia contro l'Argentina.



SULLA PARTITA - "Di non buono c’è il risultato perché perdere non va mai bene, abbiamo preso due gol su due ripartenze e potevamo fare meglio; di buono, invece, c’è che abbiamo creato tanto".



VERRATTI - "Con lui è andata bene, ci siamo trovati alla grande. Anche sullo scambio dei ruoli e nel giocare palla a terra abbiamo notato la crescita. Ci sono buoni margini di miglioramento".



SUL 4-3-3 - "Tutti i calciatori possono far bene per le caratteristiche che hanno. L’importante è avere coraggio e giocare a calcio".