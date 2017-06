Italia-Liechtenstein, in programma questa sera alle 20.45 presso lo stadio Dacia Arena di Udine, è la sesta partita della rappresentativa del ct Gian Piero Ventura nel gruppo G di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Dopo l'amichevole vinta 3-0 a Nizza contro l'Uruguay, si torna a fare sul serio: in palio tre punti fondamentali per il cammino degli azzurri, che devono cercare di vincere con il maggior numero di gol di scarto possibile contro il fanalino di coda del gruppo. L'Italia è in vetta a quota 13, insieme alla Spagna, avanti però per una differenza reti di 17 contro 9: la nazionale guidata da Lopetegui gioca in trasferta contro la Macedonia, mentre nell'altra sfida del gruppo si affrontano Israele e Albania. Solo la prima accede direttamente alla fase a gironi, mentre la seconda andrà agli spareggi con le altre seconde: la sfida di ritorno tra Furie Rosse e Azzurri, dopo l'1-1 dell'andata, è in programma per il 2 settembre al Santiago Bernabeu di Madrid. L'Italia si presenta alla sfida contro il piccolo Principato forte delle cinque gare senza sconfitte e dei 4 punti conquistati in casa. Il Liechtenstein, che ha 0 punti, ha segnato una sola rete in trasferta, nel 2-1 in Israele. All'andata l'Italia vinse in trasferta per 4-0. Fiducia al 4-2-4 per Ventura, con Candreva e Insigne sulle fasce a dar manforte alle punte Immobile e Belotti. Nel Liechtenstein, il tecnico Pauritsch punta su Yanik Frick, figlio dell'ex conoscenza azzurra Mario. L'unico precedente tra Italia e Liechtenstein risale alla partita di andata.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ITALIA (4-2-4): Buffon; Darmian , Barzagli , Cheillini , Spinazzola ; Pellegrini, De Rossi; Candreva , Belotti , Immobile, Insigne. Allenatore: Ventura.



LIECHTENSTEIN (4-1-4-1): Jehle; Rechsteiner, Malin, Gusber, Göppel; Polverino; Salanovic, Hasler, Büchel, Bughmeier; Frick. Allenatore: Pauritsch.





QUALIFICAZIONI MONDIALI, GRUPPO G



ITALIA-LIECHTENSTEIN 0-0 LIVE





CRONACA



4' - Annullato ingiustamente un gol a Candreva, per un offside inesistente su lancio di Insigne.





CLASSIFICA:



Spagna 13 (differenza reti +17)

Italia 13 (differeza reti +9)

Israele 9

Albania 6

Macedonia 3

Liechtenstein 0