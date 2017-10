All'Italia di Giampiero Ventura è sufficiente un solo punto contro la Macedonia nella sfida di stasera dell'"Olimpico Grande Torino" per accedere aritmeticamente ai play-off di qualificazione al Mondiale, ma gli Azzurri inseguono già stasera 3 punti che, sommati a quelli eventuali di lunedì prossimo in Albania, garantirebbero un ranking tale da evitare le insidie principali.



Senza Belotti in attacco e alla luce delle defezioni di Verratti e De Rossi in mezzo al campo, Ventura riparte da un 3-4-3 col terzetto Barzagli-Bonucci-Chiellini davanti a Buffon, Gagliardini e Parolo in cabina di regia e due esterni offensivi puri come Insigne e Verdi (che ha vinto il ballotaggio con l'altro interista Candreva) a sostegno di Ciro Immobile. Pandev e Nestorovski, che ci crearono grandissimi problemi nel match d'andata, sono invece le minacce principali di una Macedonia senza più ambizioni di classifica e forse, proprio per questo, da prendere con le molle.





Qualificazioni ai Mondiali, gruppo G



ore 20.45



Italia-Macedonia 1-0 LIVE

40' Chiellini (I)



Classifica: Spagna 22; Italia 19; Albania 13; Israele 9; Macedonia 7; Liechtenstein 0.





LE FORMAZIONI UFFICIALI



ITALIA: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Zappacosta, Parolo, Gagliardini, Darmian; Verdi, Immobile, Insigne.



MACEDONIA: Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkoski; Radeski, Spirovski, Bardi, Alioski; Pandev, Nestorovski, Hasani.





LA CRONACA



7' OCCASIONE ITALIA! Grandissima doppia combinazione nello stretto tra Immobile e Insigne, poi l'attaccante del Napoli conclude sul corpo di Dimitrievski.



17' SI FA VEDERE PANDEV: l'attaccante del Genoa riceve palla da rimessa laterale, supera Darmian con un pallonetto e conclude al volo di sinistro, para a terra Buffon



36' ANCORA INSIGNE PERICOLOSO: un cross dalla trequarti di Parolo libera Insigne a centro-area, ma il colpo di testa del 10 azzurro è troppo centrale.



37' CHE CHANCE PER ZAPPACOSTA: altra iniziativa di Insigne, che disegna un assist geniale per l'inserimento di Zappacosta, il cui sinistro da buona posizione termina a lato.



40' GOL DELL'ITALIA: altra grande palla nel corridoio di Insigne che sorprende la difesa della Macedonia, Immobile la mette al centro e Chiellini va a segno da due passi.



42' BONUCCI, CHE RISCHIO: il difensore del Milan sbaglia un disimpegno, ma per nostra fortuna Nestorovski si fa chiudere da Chiellini all'ultimo momento e porta a casa solo il calcio d'angolo.





SECONDO TEMPO



46' FUORI BARZAGLI: subito un cambio per l'Italia a inizio ripresa, con l'ingresso di Rugani per l'acciaccato Barzagli, che nel finale del primo tempo ha subito un colpo.



64' TOCCA A BERNARDESCHI: quasi allo scadere della prima metà del secondo tempo, Ventura inserisce l'attaccante della Juventus al posto di un Verdi non particolarmente convincente.



71' NESTOROVSKI FA PAURA: colpo di testa troppo centrale del giocatore del Palermo ben bloccato da Buffon, ma per fortuna l'azione era viziata da una posizione di fuorigioco.



74' DEBUTTA CRISTANTE: ultimo cambio per Ventura, che toglia dal terreno di gioco Gagliardini e inserisce l'atalantino Cristante, alla sua prima gara in azzurro.



77' PAREGGIA LA MACEDONIA: grande filtrante di Pandev per Trajkovski, che approfitta del buco di Darmian e trafigge in diagonale Buffon.



82' BERNARDESCHI VICINO AL GOL: azione personale di Bernardeschi, concluso da un sinistro che termina di poco a lato