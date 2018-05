Un biennale con opzione fino al 2022, anno del Mondiale in Qatar: questa dovrebbe essere la durata del contratto che Roberto Mancini sottoscriverà con la Figc per prendere la guida della Nazionale italiana, secondo le indiscrezioni di Premium Sport. Nel corso dell'incontro di lunedì con il subcommissario Alessandro Costacurta e il team manager azzurro Gabriele Oriali, a Mancini è stato offerto qualcosa di simile al suo predecessore Gian Piero Ventura. E per guadagnarsi il rinnovo dovrà prima fare bene sulla strada del prossimo europeo itinerante del 2020. Il budget a disposizione per il prossimo c.t. è vicino ai 4 milioni netti a stagione.