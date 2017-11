Scendendo in campo da titolare nel playoff di andata di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 contro la Svezia, il centrocampista della Roma e dell'Italia, Daniele De Rossi ha stabilito un nuovo record personale con la maglia azzurra.



Toccando quota 117 presenze, infatti, De Rossi ha superato Andrea Pirlo nella classifica dei giocatori con più presenze in assoluto con la casacca dell'Italia piazzandosi così in solitaria al quarto posto di tutti i tempi con Paolo Maldini distante soltanto nove gare (126 presenze per lui).