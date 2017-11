Oltre al danno la beffa: gli alloggi per la spedizione mondiale in Russia erano stati già bloccati dalla Federazione italiana, prima dell'esito del playoff contro la Svezia. Ora gli stessi alloggi potrebbero finire alla Danimarca, che sta valutando il da farsi, come spiegato dalla federazione: "Valuteremo questa soluzione anche se le esigenze sono diverse" .

LA DANIMARCA RIFLETTE - In Russia ci sono diversi manifesti, raffiguranti la Nazionale, con tanto di scritta: "Arrivano le stelle", manifesti che andranno rimossi visto l'assenza degli Azzurri dalla competizione. Claus Bretton-Meyer, vertice della federcalcio danese che dovrebbe andare ad occupare il ritiro che doveva essere dell'Italia, ha dichiarato: "Le nazionali più importanti avevano già prenotato le strutture migliori, quindi ci adatteremo. Valuteremo anche la sede che era stata prenotata dall’Italia. C’è molta differenza tra le nostre esigenze e quelle degli italiani, ma è possibile che ci ritroveremo in una situazione in cui non avremo molto margine di scelta"