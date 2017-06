Il centrocampista dell'Italia Under 21 Lorenzo Pellegrini ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria contro la Danimarca: "Un' emozione grande segnare in Nazionale. Non riuscivamo a sbloccare il risultato, con il mio gol è andata meglio. Abbiamo portato a casa tre punti importantissimi per il proseguimento del torneo. Nella ripresa siamo entrati in campo meglio, più carichi e alla fine abbiamo fatto nostra la gara contro una squadra che si è difesa bene, molto chiusa".



SULLA ROVESCIATA - "Un bel gol, una rete che dedico a Veronica, lei è sempre il mio primo pensiero".



SUL MERCATO - "Fa piacere l'interesse di altri club, ma io ora sono concentrato sul campo e penso alla Repubblica Ceca".



SULLA CONDIZIONE FISICA - "Nel primo tempo la Danimarca è stata molto chiusa, bassa. Mi sentivo personalmente un po' bloccato, lento nei movimenti".