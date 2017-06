Lorenzo Pellegrini, centrocampista dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di questa sera: "Sono contentissimo per l'esordio, è stata una bella serata e anche il pubblico ci ha sostenuto fino alla fine. Oggi è stata una partita da gestire, eravamo noi a dettare l'intensità del gioco, per cui è stato semplice integrarsi. Nell'Under 21 credo il modulo sarà diverso, ma l'intensità sarà la stessa, ci saranno comunque diversi ragazzi da qui, siamo un bel gruppo di amici e questo ci aiuterà sicuramente. De Rossi? Lo stimo in maniera molto particolare, era il mio idolo da piccolino, per cui giocare al suo fianco è stata una cosa pazzesca. Cercava di aiutarmi in tutti i modi, è una persona fantastica".