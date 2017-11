Giusto anche pensare al peggio per la Nazionale italiana. La qualificazione ai prossimi Mondiali di Russia 2018 è tutto fuorché scontata dopo la sconfitta patita a Stoccolma e la Svezia potrebbe clamorosamente eliminare gli azzurri anzitempo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Giampiero Ventura sarebbe ovviamente il primo a fare le valigie in caso di eliminazione. La Figc vorrebbe un grande nome per rilanciare la squadra: da Carlo Ancelotti, prima opzione considerata, al ritorno di Antonio Conte, gradito a tutti, fino all'ipotesi Massimiliano Allegri. L'attuale tecnico della Juventus sarebbe contento, per sua stessa ammissione, di allenare la Nazionale e si propone come prossima alternativa a Ventura, comunque vada la partita di questa sera.