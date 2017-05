Niente Italia per Alessio Romagnoli. Il difensore classe 1995 non sarà a Coverciano venerdì per il raduno della Nazionale di Ventura, che dovrà preparare gli impegni con l'Uruguay, in amichevole a Nizza il 7 giugno, e con il Liechtenstein, l'11 giugno a Udine. Il problema al menisco del ginocchio sinistro che ha frenato il difensore nell'ultima parte della stagione con la maglia del Milan non è stato superato, al momento è stato escluso un intervento chirurgico, ma l'ex Roma dovrà restare a riposo per 15 giorni. In forte dubbio la sua presenza all'Europeo Under 21 in Polonia. Difficile pensare infatti che Romagnoli possa essere disponibile agli ordini di Di Biagio, un dubbio che diventa più grande se si considera l'inizio della nuova stagione del Milan, prevista a inizio luglio.