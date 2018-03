Gareth Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, ha parlato ai microfoni di Rai Sport di Gigi Di Biagio, ct ad interim dell'Italia.



Queste le sue dichiarazioni: "È un allenatore molto bravo che crede nella linea dei giovani e conosce l'ambiente. Per la federazione è una scelta di continuità, non so poi come sceglieranno in futuro".