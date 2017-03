Leonardo Spinazzola, esterno che ha impressionato in questa stagione all'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, raccontando emozioni e sensazioni della prima chiamata azzurra: ""Ho saputo della mia convocazione in Nazionale dal team manager dell'Atalanta dopo pranzo di sabato scorso. Il primo messaggio l'ho mandato alla mia famiglia e ai miei compagni di squadra. E' grazie a loro e al mister se sono qui. Ho avuto la fortuna in Primavera di essermi allenato con dei grandi giocatori come Buffon. Per me è un mito ed ogni volta che lo vedo mi metto a ridere perché mi emoziono sempre a trovarmelo davanti. Mi ha colpito in questi giorni di Nazionale allenarmi con grandi giocatori e l'organizzazione di tutto lo staff. Ringrazio mister Ventura perché con lo stage ci ha fatto entrare nell'ottica della Nazionale ed adesso già sappiamo quello che lui chiede. Per me è un sogno ed una grande ambizione arrivare alla Juventus visto che sono un giocatore di proprietà del club bianconero. Sono cresciuto con l'idea che Milan e Juve fossero le squadre top al mondo. Zambrotta? E’ uno dei migliori terzini della storia del calcio, era un esterno alto che poi ha fatto il terzino, un po' come la mia storia".