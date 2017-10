L'Italia chiama, Milano risponde. Ieri, in appena tre ore di tempo, sono stati già venduti 20 mila biglietti per Italia-Svezia, in programma lunedì 13 novembre alle ore 20.45 allo stadio Meazza e valido come ritorno dei playoff per qualificarsi al Mondiale di Russia 2018. Considerando che dalla Svezia sono attesi tra i 10 e i 15 mila tifosi, è possibile che a San Siro si registri il tutto esaurito. L'andata si giocherà a Solna venerdì 10 novembre.

Per l'occasione non ci sarà Mario Balotelli, che non è stato pre-convocato dal ct della Nazionale, Ventura.