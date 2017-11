Il tecnico della Germania Joachim Löw, intervenuto in conferenza stampa in vista dell’amichevole con la Francia, ha parlato del match di stasera tra gli azzurri e la Svezia: “Per gli italiani sarebbe un vero e proprio disastro se la loro squadra non si qualificasse. Normalmente, l’Italia è ritenuta favorita nella sfida di questa sera, ma la Svezia ha adesso una squadra molto forte. La selezione scandinava è spesso sottovalutata, si è evoluta molto negli ultimi anni. Non mi sorprenderei se vincesse contro gli azzurri stasera, comunque c’è da aspettarsi che possa ottenere la qualificazione al Mondiale. Nel caso in cui la Svezia riuscisse a prevalere sull’Italia bisognerà semplicemente congratularsi con loro” .