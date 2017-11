Sulla strada che porta verso il mondiale di Russia 2018 l'Italia dovrà vedersela questa sera e lunedì contro la temibile Svezia.



A guidare i gialli scandinavi ci sarà l'esperto difensore Andreas Granqvist, vecchia conoscenza della nostra Serie A avendo militato per due anni nel Genoa. Un'esperienza importante che il capitano svedese non ha certo dimenticato: "Ho giocato due anni nel Genoa, un club storico in Italia. Quell'esperienza in Liguria mi ha insegnato molto e spero possa servirmi per questa doppia sfida contro l'Italia per andare ai Mondiali".